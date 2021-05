Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochwertiges Pedelec entwendet

Landau, Industriestraße (ots)

Als der 41-jährige Eigentümer am 01. Mai gegen 13:30 Uhr an die Örtlichkeit zurückkehrte, an der er ca. eineinhalb Stunden zuvor sein hochwertiges schwarzes Pedelec der Marke "Specialized" abgestellt hatte, musste er feststellen, dass dieses während seiner Abwesenheit entwendet wurde. Das Fahrrad stand während des Zeitraums mit einem Kettenschloss gesichert vor dem Anwesen Industriestraße 5 in Landau. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau (06341-2870) zu melden.

