POL-PDLD: Verkehrssünder bei Kontrollen erwischt

Edenkoben (ots)

Am Freitag, 30.04.2021 führte die Polizei Edenkoben morgens mehrere Standkontrollen im Dienstgebiet durch. Bei einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle in der Ruprechtstraße in Edesheim waren 8 Fahrzeugführer zu schnell, in der Luitpoldstraße in Edenkoben wurden sogar 12 Fahrzeugführer in einer Stunde festgestellt und sanktioniert.

Bei weiteren Kontrollen waren noch 5 Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt unterwegs, 4-mal wurde während der Fahrt telefoniert und zweimal war die Ladung nicht ausreichend gesichert.

