Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Weidezaungerät

Gossersweiler-Stein (ots)

In der Nacht vom 28.04.2021 auf 29.04.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter ein Weidezaungerät samt Solarpanel und Batterie von einer Koppel in der Gemarkung "Hohlmühle". Der Schaden beläuft sich auf ca. 450 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

