Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Kinder beschädigen Baumaschine

Leimersheim (ots)

Gestern Mittag nahm ein Zeuge auf einem Firmengelände in der Friedhofstraße in Leimersheim einen lauten Knall wahr. Er sah zwei Kinder neben einem abgestellten Bagger, die unmittelbar nach dem lauten Knall wegrannten. Bei einer Überprüfung stellte er fest, dass an dem Bagger zwei Scheiben eingeschlagen wurden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den geflüchteten Kindern geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell