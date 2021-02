Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Elektrofahrräder gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Pedelecs hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in zwei Fällen in Bocholt abgesehen. Eine Tat spielte sich am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr am Liebfrauenplatz ab: Dort entwendeten die Täter ein metallicfarbenes Rad vom Typ Winora Mionic de Luxe, das dort verschlossen an einem Fahrradabstellplatz gestanden hatte. Die zweite Tat spielte sich am Montag zwischen 19.10 Uhr und 19.15 Uhr an der Welfenstraße ab - in diesem Fall ließen die Unbekannten ein Pedelec mitgehen. Es hatte dort verschlossen an einem Verbrauchermarkt gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

