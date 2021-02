Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Fahrrad zum Tatort

mit anderem Rad geflohen

Gronau (ots)

Auf ein schwarzes Damenrad hatte es ein Unbekannter in Gronau abgesehen. Das unter einem Abdach an der Kleiberstraße abgestellte Rad entwendete der Dieb zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 13.15 Uhr. Ein Damenrad des Herstellers Curtis stand stattdessen dort. Mutmaßlich hat der Täter das zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell