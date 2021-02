Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Firmenwagen eingebrochen

Borken (ots)

Werkzeug und Kabel haben Unbekannte in Borken aus einem Firmenwagen gestohlen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein, um ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, an der Parkstraße. Zur Beute zählen drei Bohrer, ein Knarrenkasten, zwei Kisten mit verschiedenem Werkzeug, eine Hilti-Bohrmaschine und circa 200 Meter Glasfaserkabel. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell