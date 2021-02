Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Imbisswagen beschädigt

Borken (ots)

Gewaltsam wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken in einen mobilen Imbiss eindringen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Tür auf der Rückseite des Verkaufswagens aufzuhebeln. Die Unbekannten richteten darüber hinaus einigen Sachschaden an, indem sie eine Werbetafel beschädigten und eine weitere abrissen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Montag, 05.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

