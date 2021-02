Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugen nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Konkrete Hinweise gibt es auf das Fahrzeug, mit dem Unbekannte am Samstag in Bocholt einen Unfall verursacht haben: Zwei junge Frauen sollen Angaben von Zeugen zufolge mit einem silbernen Ford C-Max unterwegs gewesen sein, der beim Rangieren auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Dinxperloer Straße gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen ist. Danach habe sich die Verursacherin entfernt. Die Unfallzeit liegt zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr. Die Halterin des beschädigten Wagens wurde bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug durch zwei Unbekannte über den Hergang informiert. Die Polizei die Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell