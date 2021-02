Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher dringen in Schule ein

Borken (ots)

In eine Schule sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude an der Duesbergstraße. Im Inneren öffneten die Einbrecher gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten die betreffenden Räume. Ob die Täter etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 21.45 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell