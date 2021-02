Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Firma eingebrochen

Velen (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag mit Gewalt in eine Firma in Velen eingedrungen. Um in das Gebäude an der Coesfelder Straße zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür an der Rückseite auf. Die Unbekannten durchsuchten die Büros und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

