Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen angefahren

Bocholt (ots)

Einen parkenden grauen BMW angefahren hat ein Unbekannter am Samstag in Bocholt. Zu dem Unfall kam es gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Friesenstraße. Ein Zeuge gibt an, dass der Verursacher mit einem dunklen Van der Marke VW unterwegs gewesen sei. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Autofahrer. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

