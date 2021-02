Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Elektrofahrrad und Akku entwendet

Raesfeld (ots)

Ein Pedelec haben Diebe in der Nacht zum Sonntag in Raesfeld gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, waren die Täter in ein Gartenhaus eingebrochen. Der Tatort liegt auf einem Grundstück an der Leinenweberstraße; bei der Beute handelt es sich um ein blaues Zweirad vom Typ Sparta ION GL. Zudem ließen die Unbekannten den Akku eines weiteren Pedelecs mitgehen, das ebenfalls in dem Gartenhaus stand; Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell