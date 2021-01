Polizei Mettmann

POL-ME: Raser muss 440 Euro Bußgeld zahlen - Haan - 2101019 (FOTO)

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Verkehrsspezialisten der Kreispolizeibehörde Mettmann haben am Dienstag (5. Januar 2021) auf der Kampheider Straße in Haan im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen etliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Dabei nutzte der Verkehrsdienst der Kreispolizei für ihre gezielte Geschwindigkeitsüberwachungen die neue Messtechnick "ESO 8.0". Diese hat den Vorteil, dass sie komplett über W-LAN gesteuert wird und daher keine Verkabelung benötigt, wodurch das Gerät flexibel eingesetzt werden kann.

Im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr stellten die Polizeibeamten an der Kampheider Straße mit diesem Messgerät insgesamt 75 Geschwindigkeitsverstöße fest. Trauriger "Spitzenreiter" und damit "Tagesschnellster" war der Fahrer eines VW Polo mit Solinger Städtekennung, der mit 87 Stundenkilometern über die Kampheider Straße gerast war. Erlaubt ist hier eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Nach Abzug der so genannten "Toleranzgrenze" bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 Stundenkilometern.

Die Konsequenzen:

Auf den Fahrzeugführer wartet nun neben einem zweimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg auch ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro. Die Polizei wird auch in Zukunft nicht nur an ihren angekündigten Mess-Standorten Geschwindigkeitsmessungen durchführen, sondern zusätzlich auch unangekündigte Kontrollstellen einrichten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell