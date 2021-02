Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Fahrzeug fährt in Amsterdam in Gracht - Mordkommission ermittelt

Gronau/Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.02., 02:00 Uhr) eine 47-jährige Frau tot aus einer Gracht in Amsterdam geborgen wurde, ermittelt eine Mordkommission zu den Hintergründen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau aus Gronau zusammen mit ihren acht, elf und dreizehn Jahren alten Kindern in ihrem Auto in den Niederlanden unterwegs. Gegen 02:00 Uhr fuhr das Fahrzeug dann in eine Gracht in Amsterdam. Während die Kinder sich zunächst aus dem Auto befreien und dann aus dem kalten Wasser retten konnten, kam für die 47-jährige Mutter jede Hilfe zu spät. "Durch erste Ermittlungen im privaten Umfeld der Familie haben sich Hinweise darauf ergeben, dass die 47-Jährige möglicherweise sich selbst töten wollte", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Die Kinder sind körperlich unverletzt und werden durch die niederländischen Behörden betreut." Die Ermittlungen, insbesondere ob die Frau auch den möglichen Tod ihrer Kinder billigend in Kauf genommen haben könnte, dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2387

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell