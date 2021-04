Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Seitenscheibe beschädigt

Wörth am Rhein (ots)

Wörth; Unbekannte Täter haben am 29.04.2021 in der Zeit von 12:00 - 13:05 Uhr die Seitenscheibe eines in der Bahnhofstraße, in Höhe der Esso-Tankstelle abgestellten PKW, Citroen C4 eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Innenraum nichts. Möglicherweise wurden die Täter gestört.

