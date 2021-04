Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Überwachung der Geschwindigkeit

Zeiskam (ots)

Nach Bürgerbeschwerden führte die Polizeiinspektion Germersheim am 29.4.2021 in der Bahnhofstraße in Zeiskam Verkehrskontrollen durch. In den Vormittags- bzw. Nachmittagsstunden erfolgte die Einhaltung der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Bei mittlerem Verkehrsaufkommen ergaben sich hierbei 15 Geschwindigkeitsverstöße, die geahndet wurden. "Spitzenreiter" war mit 48 km/h ein PKW bzw. mit 46 km/h ein LKW.

Abseits der festgestellten Geschwindigkeitsverstöße, ergaben sich zudem vier Mängelberichte aufgrund nicht mitgeführter Warnwesten, Warndreiecken und nicht ordnungsgemäßer Verbandkästen.

Zu guter Letzt sah sich noch ein "Gurtmuffel" mit einer Verwarnung konfrontiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell