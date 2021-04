POL-PDLD: Berg / Winden - Bürger überrumpelt und Schocksituation ausgenutzt

Polizeidirektion Landau

Winden - Bürger überrumpelt und Schocksituation ausgenutzt

Berg / Winden (ots)

Berg / Winden; Durch das Vortäuschen von Notsituation schafften es am 28. und 29.04.2021 unbekannte Täter, die angerufenen Geschädigten dazu zu bringen höhere Geldbeträge vom Konto abzuheben und an die Täter auszuhändigen. In beiden Fällen waren die Geschädigten, durch geschickte Gesprächsführung der Überzeugung mit Angehörigen zu telefonieren. In den beiden Fällen schafften es die Täter insgesamt 75.000EUR zu erlangen. Die Polizei rät ihnen, seien sie bei Schockanrufen misstrauisch. Die Polizei wird sie nie nach ihren Bankdaten, Geheimnummern oder Schmuck fragen. Übergeben sie niemals Bargeldbeträge an unbekannte, die sich als Polizei ausgeben. Weitere Infos finden sie auf der Seite der Polizei Beratung im Internet. https://s.rlp.de/93

