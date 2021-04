Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Erinnerung an die Einladung zum Fotowettbewerb der Polizei Wildeshausen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie noch einmal an die Einladung zum Fotowettbewerb der Polizei Wildeshausen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wildeshausen erinnern und Sie motivieren, an der Gestaltung des neuen Dienstgebäudes mitzuwirken.

Bis zum 18. April 2021 haben Sie noch die Möglichkeit uns Ihre schönsten Fotomotive aus dem Landkreis Oldenburg zukommen zu lassen.

Wir freuen uns über jede/n Teilnehmer/in und hoffen schon bald Ihr Fotomotiv bestaunen zu können!

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 19. Februar 2021 unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4842958

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell