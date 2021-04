Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 31. März 2021, wurde eine 30-jährige Pkw-fahrerin aus Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall auf der Dwoberger Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW die Dwoberger Straße und beabsichtigte, nach links in die Landwehstraße abzubiegen.

Dabei übersah er die entgegenkommende 30-Järhige in ihrem Pkw Fiat. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro.

Gegen den 23-Jährigen wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell