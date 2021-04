Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sieben Verstöße gegen die Ausgangssperre festgestellt +++ Erste Nacht verläuft insgesamt ruhig

Delmenhorst (ots)

Die verhängte, nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Wesermarsch für die Gemeinden Lemwerder, Berne, Stadland, Jade und die Städte Elsfleth, Brake und Nordenham, auf Grundlage der Corona-Verordnung des Landes, vom 31. März 2021 bis voraussichtlich zum 18. April 2021, zwischen 21 und 5 Uhr, verzeichnet ihre erste, vollständige Nacht.

In der Nacht konnten die Polizeibeamten insgesamt folgende sieben Verstöße gegen die Ausgangssperre feststellen:

In der Stadt Brake konnten die Beamten am Fähranleger zwei Personen, einen 36-jährigen Mann, sowie eine 35-jährige Frau, antreffen. Beide konnten keinen triftigen Grund, im Sinne der Allgemeinverfügung, für das Aufhalten in der Öffentlichkeit während der Sperrzeit nachweisen.

Des Weiteren suchte ein Mann gegen 23 Uhr ohne triftigen Grund die Dienststelle in Brake auf.

In Elsfleth, in der Straße "An der Kaje", hielten sich darüber hinaus drei männliche Personen (19, 21 und 26 Jahre) aus drei unterschiedlichen Haushalten auf, welche zusammen Alkohol konsumierten. Die Männer gaben an, keine Kenntnis von der Ausgangssperre zu haben.

Weiter konnte in der Hafenstraße in Elsfleth ein 22-jähriger Fußgänger angetroffen werden, welcher ebenfalls offensichtlich keine Berechtigung hatte, im Zeitraum der Ausgangssperre draußen aufhältig zu sein.

Gegen alle Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen einen 26-jährigen Pkw-Fahrer aus Oldenburg wurde darüber hinaus ein Strafverfahren aufgrund einer Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingeleitet.

Der Fahrzeugführer wurde zur Überprüfung der Ausgangssperre einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fertigte der 26-Jährige mit seinem Smartphone Bild- und Tonaufnahmen von den gesprochenen Worten der Polizeibeamte.

Den Aufforderungen der Beamten, dies zu unterlassen, kam der Fahrzeugführer nicht nach. Das Smartphone des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell