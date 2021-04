Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg +++ Fahrradfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 31. März 2021, wurde eine 15-Jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Huntloser Straße in Wardenburg leicht verletzt.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw die Straße Rothenschlatt und beabsichtigte an der Huntloser Straße nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigte 15-Jährige, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg der Huntloser Straße in Richtung Wardenburg befuhr.

Die Jugendliche aus Wardenburg stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Höhe des am Pkw entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Gegen den 49-Jährigen aus Oldenburg wurde ein Ordnungswidrigkeiten-, sowie ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell