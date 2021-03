Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Dieseldiebstahl auf einem Parkplatz an der A28 in der Gemeinde Hatten +++ Zeugenaufruf +++

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 30. März 2021, 20:00 Uhr, auf Mittwoch, 31. März 2021, 05:45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter aus einem geparkten Sattelzug des Herstellers DAF auf dem Parkplatz "Hemmelsberg" an der A28, zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost in Fahrtrichtung Oldenburg, circa 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf etwa 650 Euro.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.

