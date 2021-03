Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Kiosk in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, 30. März 2021, in der Zeit von 01:20 Uhr bis 02:30 Uhr, in einen Kiosk in der Schönemoorer Straße Ecke Klaus-Groth-Weg in Delmenhorst ein.

Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Tabakwaren und Bargeld, das sie mit Plastiksäcken transportierten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Täter anschließend über den Klaus-Groth-Weg und die August-Hinrichs-Straße zu einem dortigen Spielplatz, auf dem Beamte der Polizei Delmenhorst mögliches Tatwerkzeug fanden und sicherstellten.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen oder möglichen Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell