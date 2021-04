Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Müllcontainers in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 1. April 2021, geriet gegen 01:05 Uhr, ein Müllcontainer in der Breslauer Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Das Feuer griff zudem auf zwei weitere Müllcontainer sowie eine angrenzende Hecke über. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst konnte den Brand löschen, sodass lediglich ein geringer Sachschaden, in Höhe von etwa 1.000 Euro, entstand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell