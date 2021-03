Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: PKW landet auf Dach

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

(Li) Am heutigen Sonntag, gegen 13:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bottrop zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 31, Fahrtrichtung Emden, gerufen. Ersthelfer hatten über den Notruf 112 gemeldet, dass sich in der Abfahrt Dorsten - West ein PKW überschlagen hat. Der Fahrer sei verletzt und könne sich nicht aus dem PKW befreien. Bei Eintreffen der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen und der Berufsfeuerwehr stellte sich glücklicherweise heraus, dass sich der Fahrer doch mit Hilfe der Ersthelfer befreien konnte. Die Besatzung des Rettungswagens und der ebenfalls alarmierte Notarzt übernahmen sofort die medizinische Versorgung des Verunfallten. Da innere Verletzungen des 53 - jährigen Fahrers nicht auszuschließen waren, musste er in ein Bottroper Krankenhaus zur weiteren Abklärung transportiert werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Ausfahrt Dorsten - West vollständig gesperrt. Um 14:30 Uhr waren alle eingesetzten Einheiten wieder am Standort.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell