Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Illegale Müllentsorgung - Hinweise gesucht!

Venningen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 29.04.2021, 20:00 Uhr auf Freitag, 30.04.2021, 06:00 Uhr wurde illegal eine größere Menge alter Baumaterialen auf einem Feldweg zwischen Venningen und Kirrweiler entsorgt. Es handelt sich dabei um Spanplatten, Teppiche und Abfallsäcke. Bislang ist der Verursacher nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Abfalls geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

