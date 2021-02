Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Mehrfach von der Fahrbahn abgekommen

Ins Krankenhaus kam ein Autofahrer am Donnerstag in Eberhardzell.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 58-Jährige in der Friedhofstraße. Kurz vor dem Ortseingang Eberhardzell kam er nach links von der Straße ab. In einer Wiese drehte er mehrere Kreise bis er wieder auf die Straße kam. Zuvor stieß er noch gegen ein Verkehrszeichen. Wenige Meter weiter kam er erneut von der Straße ab und fuhr einen kleinen Abhang hinunter. Dort kam er in einem Grundstück zum Stehen, nachdem er noch einen Zaun und ein Gartenhäuschen beschädigte. Vermutlich dürfte ein medizinisches Problem ursächlich für den Unfall gewesen sein. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zurück blieb ein Schaden von über 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den BMW.

+++++++ 0268920

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell