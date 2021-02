Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizeifahrzeug Vorfahrt genommen

Durch seine auffällige Fahrweise fiel am Freitag ein Autofahrer bei Seligweiler auf.

Die Polizisten befanden sich gegen 0.30 Uhr auf Streifenfahrt. Am Kreisverkehr bei Seligweiler fiel der 41-Jähriger durch seine Fahrweise auf. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr stoppte er kurz und fuhr dann ein. Dabei nahm er dem Streifenwagen die Vorfahrt. Unsicher führte er seine Fahrt fort. Die Beamten kontrollierten den Fahrer. Dabei schlug ihnen starker Alkoholgeruch aus dem Auto entgegen. Ein Alkomattest zeigte, dass der Mann zu viel getrunken. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt ihm Blut ab. Seinen Führerschein ist er auch los. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei warnt: Alkohol am Steuer zählt zu den häufigsten Unfallursachen. Wer sich berauscht hinter das Lenkrad setzt, gefährdet nicht nur sich sondern auch andere und muss mit Geldstrafen und Führerscheinentzug rechnen. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung und die Koordination ein. Die Reaktion wird verlangsamt. Das ist gefährlich. Die Polizei rät: Handeln Sie verantwortungsbewusst. Lassen Sie ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben.

