Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ladendieb wird renitent

Ertappt wurde am Donnerstag ein 35-Jähriger in Göppingen.

Ulm (ots)

Der 35-Jährige befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Hohenstaufenstraße. Dort steckte er gegen 8.45 Uhr eine größere Tabakdose unter seine Jacke. Danach verließ er das Geschäft. Ein Zeuge sprach in darauf an. Der 35-Jährige schlug sofort nach dem Zeugen. Diesem und weiteren Zeugen gelang es den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

