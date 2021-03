Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Automatenaufbruch auf Tankstellengelände

Lippstadt (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Lippestraße wurden in der Nacht von Sonntag (28. März), 21 Uhr, auf Montag, 4.30 Uhr, jeweils ein Staub- und Hochdruckreinigungsautomat aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete anschließend das Geld aus dem Münzfach und entfernte sich vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf den Automatenaufbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

