Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht Zeugen nach Sturzgeschehen - 16-Jähriger schwer verletzt

Werl (ots)

Am Freitagabend (26. März), kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Sturzgeschehen mit einem alkoholisierten 16-jährigen Jugendlichen auf der Straße "Auf dem Hönningen" im Bereich eines Wendehammers. Nach ersten Erkenntnissen soll der junge Mann mit dem Fahrrad zu Fall gekommen sein. Er wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Erkenntnisstandes ordneten die Beamten bei dem 16-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere Teilnehmer eine Personengruppe, die sich im dortigen Bereich aufgehalten hatte und sich vor Eintreffen der Polizei mit dem Fahrrad des Gestürzten vom Unfallort bereits entfernt hatte. Sie haben die Möglichkeit sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

