Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Firma im Industriegebiet Zeugenhinweise!

Edenkoben (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 30.04.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 01.05.2021, 10:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Trockenbaufirma im Gewerbegebiet In den Seewiesen in Edenkoben ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie ein Fenster, das direkt an der Straße hin liegt, einschlugen. Im Anschluss brachen die Täter mehrere Türen zu Büroräumen im Verwaltungstrakt der Firma auf, wodurch nach ersten Ermittlungen ein Gesamtschaden von über 5000EUR entstand.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Industriegebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden diese bitte an die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de.

