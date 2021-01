Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Auffinden von Betäubungsmitteln

Bendorf, HüttenstraßeBendorf, Hüttenstraße (ots)

Am Sonntag, den 03.01.2021 bestreiften Beamte der Polizeiinspektion Bendorf gegen 20:00 h die Hüttenstraße in 56170 Bendorf. Im Gegenverkehr werden die Beamten auf einen komplett unbeleuchteten Fahrradfahrer aufmerksam, der in Richtung Dieter-Trennheuser-Straße fährt. Beim Versuch den Fahrradfahrer einer Kontrolle zu unterziehen, flüchtet dieser mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Concordiastraße. Hier kann er gestellt und einer Kontrollmaßnahme unterzogen werden. Hierbei können neben einer beträchtlichen Menge Bargeld - Restmengen von Betäubungsmitteln sowie Konsumutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten aus der Ortslage Bendorf wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

