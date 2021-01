Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rettung einer verletzten Eule

BoppardBoppard (ots)

Gegen Sonntag Mittag meldeten Spaziergänger einen verletzten Vogel in der Schützenstraße in Boppard, in einem Gebüsch am Bahndamm liegend. Durch die entsandten Einsatzkräfte der PI Boppard konnte eine kleine Eule mit verletztem Flügel festgestellt und letztlich gerettet werden. Das sichtlich geschwächte Tier wurde umgehend einer Tierklinik in Mayen zugeführt.

