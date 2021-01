Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 01.01.2021, 10:00 Uhr bis 03.01.2021, 10:00 Uhr.

Andernach u.a.Andernach u.a. (ots)

In der Silvesternacht wurden durch unbekannte Täter zwei Glasscheiben an dem überdachten Fahrradstellplatz am DB-Haltepunkt Urmitz Rheinbrücke beschädigt und ein Verkehrsschild verbogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach zu melden.

In der Zeit vom 30.12.2020 bis 02.01.2021 kam es in der Wohnsiedlung Wohnpark Nette in Weißenthurm zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Eine Zeugin hat am 31.12. im Laufe des Tages einen Knall wahrgenommen, der im Zusammenhang stehen könnte. Beschädigt wurde dabei ein geparkter Mercedes-Benz aus dem Baujahr 2009. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der Unfall in dem dicht besiedelten Gebiet zu hören gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach zu melden.

Im Bereich des Kaufland Supermarktes Andernach wurde ein Autoschlüssel der Marke VW mit einem Golfball als Schlüsselanhänger aufgefunden und zur Polizei Andernach gebracht. Dieser wird am 04.01.2021 zum Fundbüro der Stadt Andernach weitergeleitet. Der Verlierer kann die Sache nach Eigentumsnachweis abholen.

