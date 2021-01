Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - Fahrraddiebstahl

KümbdchenKümbdchen (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31.12. wurden aus einer Garage in Kümbdchen ein E-Bike und eine Werkzeugtasche entwendet. Es handelt sich um ein weißes E-Mountainbike der Marke "Flyer". Zeugenhinweise an die PI Simmern unter 067619210 oder pisimmern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

PI Simmern

067619210

pisimmern@polizei.rlp.de



