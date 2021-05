Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dieb gibt sich als Arzt aus

Eschbach, Weinstraße -03.05.2021, 11:00 Uhr (ots)

Ein dreister Dieb war am Montagmorgen gegen 11:00 Uhr in der Weinstraße in Eschbach unterwegs. Der Unbekannte betrat die Wohnung eines 97-jährigen Mannes und gab sich ihm gegenüber als Arzt aus. Im Anschluss durchsuchte er die Wohnung und entwendete die Geldbörse des Geschädigten. Der Täter wurde als großer, kräftiger Mann mit heller Hautfarbe und als Brillenträger beschrieben. Zudem trug er weiße Bekleidung und führte eine Mappe mit sich. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell