POL-LIP: Lemgo - Kradfahrer landet schwerverletzt im Feld

(RB) Am Freitagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Krad die Straße Büllinghausen aus Hörstmar kommend in Richtung Lieme. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve versuchte der 32-Jährige ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen, lehnte sich dabei zu weit zur Seite und verlor dadurch die Kontrolle über sein Krad. Er stürzte auf die Fahrbahn und rutschte in das angrenzende Feld. Er musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Krad wurde dabei schwer beschädigt und auch am Feld entstand Sachschaden.

