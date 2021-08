Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Bad Marienberg (ots)

Am Freitag, den 20.08.2021 gegen 13:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich der der "L293" zur "Bahnhofstraße" zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 22-jährigen Fahrer eines schwarzen Opel Astra.

An dem Einmündungsbereich beabsichtigte ein unbekannter PKW von der "Bahnhofstraße" aus nach links auf die L293 abzubiegen und stand an der entsprechenden Haltelinie, als der 22-jährige Opel-Fahrer ungebremst rechts an dem wartenden PKW vorbeifuhr und nach rechts auf die L 293 in Richtung Unnau abbog.

Die bereits auf der L293 in Fahrtrichtung Unnau fahrende und bevorrechtigte 52-jährige Fahrerin eines roten Toyota Yaris konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel-Fahrer nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Gegen den 22-jährigen Opel-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der an der Einmündung "wartende" Fahrer des unbekannten PKWs wird gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg (02662/95580 oder per eMail pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden, da dieser ein wichtiger Zeuge für dieses Verfahren sein könnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell