Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Donnerstag, 01. Juli, gelangten Unbekannte zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr in den Garten eines Wohnhauses an der Straße In der Gehölde. Aus einem dortigen Gartenhaus und einem weiteren Schuppen stahlen sie ein Pedelec der Marke Ghost, zwei Mountainbikes, zwei Kinderfahrräder, einen Hochdruckreiniger sowie einen Kühlschrank.

