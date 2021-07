Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Bike aus Garage entwendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

Zwischen dem 30. Juni (Mittwoch), 23 Uhr, und dem 01. Juli (Donnerstag), 6 Uhr, gelangten Unbekannte in die Garage eines Einfamilienhauses in der Sibertstraße. Daraus entwendeten sie ein E-Bike der Marke Riese & Müller. Zuvor durchsuchten sie das ebenfalls in der Garage abgestellte KFZ nach Wertgegenständen.

