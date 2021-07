Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rentner bei Herausgabe von Wechselgeld bestohlen

Zeugen gesucht

Heinsberg-Karken (ots)

Ein 76-jähriger Mann wurde am 01. Juli (Donnerstag), gegen 08.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Roermonder Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Als der Senior sein Portemonnaie hervorholte und nachschaute, griff der Unbekannte in das Geldscheinfach. Anschließend entfernte er sich in einem silberfarbenen Mercedes. Der Rentner musste feststellen, dass aus seiner Geldbörse mehrere Geldscheine fehlten. Der Unbekannte war Brillenträger, zirka 50 Jahre alt, etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und sprach gebrochen deutsch. Zu einem ähnlichen Fall war es bereits am 17. Juni in Heinsberg gekommen (wir berichteten mit Polizeibericht Nummer 169 vom 18.06.2021). Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer hat den Mann beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell