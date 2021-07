Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Neue "Enkeltrick"- Variante per WhatsApp

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Am Mittwoch, 30. Juni, erhielt eine 60-jährige Frau eine WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Darin wurde sie von ihrem Sohn gebeten, ihm Geld zu leihen. Da die Frau geistesgegenwärtig reagierte und direkt klären konnte, dass die Nachricht nicht von ihrem Sohn stammen konnte, überwies sie kein Geld. Das war ihr Glück, denn sie hätte leicht Opfer einer neuen Variante des sogenannten "Enkeltricks" werden können. Hier schreiben Kriminelle zunächst potentielle Opfer etwa in dieser Form an: "Hallo Mama, ich habe ein neues Handy, bitte speichere Dir die neue Nummer ab!" Der Kontakt bleibt dann bestehen und der oder die Angeschriebene wird zeitnah darum gebeten, Geld zu überweisen. Das Geld würde zügig zurückgezahlt werden - was natürlich nie geschieht.

- Seien Sie vorsichtig und überweisen sie in keinem Fall Geld aufgrund einer Nachricht über einen Messenger Dienst. - Wenn Sie auf diese Weise von angeblichen Bekannten oder Verwandten unter einer fremden Nummer kontaktiert werden, fragen Sie unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten oder persönlich nach, ob tatsächlich die Nummer gewechselt wurde. - Nehmen Sie eine fremde Nummer nicht sofort als Kontakt auf. - Falls Sie Opfer eines Betruges geworden sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf folgender Seite: https://polizei.nrw/artikel/neue-enkeltrick-variante-nutzung-von-messenger-diensten-zb-whats-app

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell