Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sparbuch aus PKW gestohlen

Hückelhoven (ots)

Unbekannte gelangten in der Emsstraße am 30. Juni (Mittwoch) zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in den Innenraum eines PKW und stahlen ein Sparbuch.

