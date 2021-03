Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Motorradfahrer tritt nach Fußgängerin - Zeugenaufruf

Rösrath (ots)

Nach einem Vorfall von vergangenem Dienstag (09.03.) sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Crossmotorrades.

Am besagten Tag ging eine 16-jährige Rösratherin gegen 15:40 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Als sie entlang der Straße An der Foche in Richtung Schule ging, hörte sie das Motorengeräusch eines Motorrades, das aus der Goethestraße kam und die Straße An der Foche bergauf fuhr.

Nach eigenen Angaben machte das Mädchen dem Motorrad Platz, in dem es sich an den Fahrbahnrand stellte. Der Motorradfahrer steuerte jedoch vermutlich absichtlich auf das Mädchen zu und trat nach ihr im Vorbeifahren, so dass es stürzte und leicht verletzt wurde.

Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich um ein schwarzes Crossmotorrad mit Gladbacher Städtekennung. Der Fahrer soll vermutlich männlich gewesen sein, circa 170 cm groß, schlanke Statur. Er soll eine dunkle Motorradbekleidung und einen orange-weißen Motorradhelm getragen haben. In welche Richtung er nach dem Vorfall gefahren ist, konnte die Geschädigte nicht angeben.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell