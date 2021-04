PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen +++ In Keller eingebrochen +++ Elektrofahrrad von Terrasse gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Georg-Schudt-Straße, 22.04.2021, gg. 18.50 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend wurde im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf bei einer körperlichen Auseinandersetzung unter drei Jugendlichen ein Beteiligter verletzt. Der 16-Jährige aus Wiesbaden war in der Georg-Schudt-Straße mit zwei 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen in Streit geraten. Dieser gipfelte in gegenseitigen Tätlichkeiten, bei denen neben Pfefferspray auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Der 16-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu, aufgrund derer er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden 15- und 17-jährigen Bad Homburger nahm die Polizei vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts wechselseitiger gefährlicher Körperverletzungen eingeleitet. Zum Hintergrund und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei.

2. Pedelec aus Keller gestohlen,

Steinbach, Berliner Straße, 22.04.2021, 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr

(pa)Aus dem Keller eines Steinbacher Mehrfamilienhauses wurde am Donnerstag ein Elektrofahrrad gestohlen. Unbekannte hebelten zwischen 11.00 Uhr und 20.00 Uhr die Kellertür des in der Berliner Straße gelegenen Wohnhauses auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt in einen Kellerverschlag. Aus diesem entwendeten die Diebe ein hochwertiges Pedelec, dessen Wert auf rund 2.800 Euro beziffert wird. Hinzu kommen mehrere Hundert Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Elektrofahrrad von Terrasse entwendet, Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, 22.04.2021, 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr

(pa)Ein rund 3.100 Euro teures Pedelec wurde am Donnerstagmorgen in Friedrichsdorf Seulberg gestohlen. Das Elektrofahrrad stand zur Tatzeit auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Dammwald" und war mittels eines Fahrradschlosses durch Vorderrad und Rahmen gesichert. Die Diebe ließen sich hiervon jedoch nicht abhalten. Sie entwendeten das schwarze Rad der Marke "Cube" - Modell "Elite Hybrid C:63 SL500" samt Schloss und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell