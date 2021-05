Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen

Böblingen: Mercedes zweimal mit gefährlicher Fahrweise aufgefallen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (13. Mai) kam es gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 464 kurz vor Unterführung des Kreisverkehrs der Altdorfer Straße in Holzgerlingen zu einem gefährlichen Überholvorgang. Ein noch unbekannter Mercedes-Lenker war auf dem rechten Fahrstreifen der B 464 in Richtung Böblingen unterwegs. Ein 61 Jahre alte Mercedes A-Klasse-Fahrerin und ihr 68-jähriger Beifahrer befuhren den linken Fahrstreifen. Kurz vor der Unterführung überholte der Unbekannte auf dem rechten Fahrstreifen vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Er scherte dann so knapp vor dem Fahrbahnteiler vor der 61-Jährigen ein, dass diese, um zum einen nicht auf diesen aufzufahren und zum anderen zu verhindern, dass der Unbekannte mit dem Teiler kollidierte, stark abbremsen musste. Ein ähnlicher gefährlicher Überholvorgang ereignete sich dann am Montag gegen 13.20 Uhr in der Gegenrichtung. Mutmaßlich war derselbe unbekannte Mercedes-Fahrer erneut beteiligt. Eine 37 Jahre alte Mercedes Cabrio-Fahrerin befand sich hinter einem LKW-Fahrer, der ebenfalls noch nicht ermittelt werden konnte, auf der linken Spur der B 464 kurz vor der "Tierheimkreuzung Böblingen" in Fahrtrichtung Holzgerlingen. Der unbekannte Mercedes-Fahrer befand sich auf der rechten Spur und überholte vermutlich erneut mit überhöhter Geschwindigkeit über die rechte Seite kurz bevor die beiden Fahrspuren sich auf eine verengen. Um weiter geradeaus fahren zu können, musste der Unbekannte knapp vor dem LKW einscheren. Dieser und die dahinter fahrende 37-Jährige waren nun gezwungen stark abzubremsen, um dem Unbekannten das Einfädeln zu ermöglichen. Bei dem Mercedes soll es sich um einen dunklen PKW handeln. Der Fahrer wurde in beiden Fällen als jüngerer Mann, zwischen 20 und 25 Jahren, mit kurzen Haaren und Bart beschrieben. Weitere Zeugen oder Geschädigte und insbesondere der noch unbekannte LKW-Fahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell