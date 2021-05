Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einer Sitzbank sowie an einem geparkten PKW

Idar-Oberstein /Rhaunen (ots)

Im Zeitraum vom 28.04. bis 04.05.2021 wurde eine Sitzbank auf dem Gelände der "Heimat- und Wanderfreunde Göttschied" in der Obersteiner Straße mutwillig beschädigt. Da kürzlich dort auch Graffiti-Schmierereien festgestellt wurden, könnten hier Jugendliche/Heranwachsende als Täter in Frage kommen.

Am Mittwoch, den 05.05.2021 zwischen 05:20 Uhr und 16:30 Uhr kam es auf dem Markplatz in Rhaunen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Golf GTI. Hierbei wurde die Beifahrerseite auf der gesamten Länge von einem bisher unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

Personen, die Hinweise zur Tataufklärung zu beiden genannten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

