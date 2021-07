Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Erkelenz (ots)

Ein 55 Jahre alter Radfahrer kam am 30. Juni (Mittwoch) gegen 16.15 Uhr im Kreisverkehr Tenholter Straße / Wilhelmstraße zu Fall. Hierbei verletzte sich der Erkelenzer so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell